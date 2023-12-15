МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совокупный долг иностранцев перед российскими кредиторами достиг почти 29 миллиардов долларов на конец 2022 года, пишет издание РБК со ссылкой на данные Всемирного банка. Российский бизнес рекордно погасил внешний долг, сообщили СМИ

Сообщается, что, согласно прошлогодним данным, порядка 37 государств имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Наиболее крупными иностранными должниками стали: Белоруссия (5,86 миллиарда долларов), Бангладеш (8,24 миллиарда долларов), Индия (3,75 миллиарда долларов), Египет (1,82 миллиарда долларов), Вьетнам (1,39 миллиарда долларов).

Как говорится в материале, крупная часть суммарного долга приходится на долгосрочный, который подлежит погашению через год и более (то есть с 2024 года — ред.). Кроме того, подавляющая доля задолженности приходится на "государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств (в данном случае правительства России. — РБК) и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств".

Ранее сообщалось, что, по информации Банка России, отечественные компании за три квартала текущего года сократили внешний долг до 37,7 миллиарда долларов. Отмечалось, что внешняя задолженность достигла минимума впервые с 2007 года.