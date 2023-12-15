МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия и Китая вносят существенный вклад в глобальную стабильность посредством совместного противостояния вмешательству стран-гегемонов в дела других государств, соблюдения принципов неприсоединения и некомфронтации, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Китай опубликовал экономическую статистику за январь-ноябрь 2023 года

"Это важные гарантии сохранения мировой стабильности", — сказал эксперт.

Кроме того, Полин отметил, что Россия и Китай выступают против создания групп государств против других, а также формирования боковой конфронтации. По его словам, приверженность этим принципам и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество способствует мировой стабильности и развитию.

"В многосторонних организациях и на площадках, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, "Большая двадцатка" и ООН, Россия и Китай совместно защищают роль ООН как краеугольного камня международного управления и порядка, совместно защищают региональную стабильность и мирное развитие", — добавил эксперт.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что российско-китайские отношения являются одним и более значительных гарантов стабильности в современном мире.

Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.

В 2022-м ни один из этих форматов не проводили.