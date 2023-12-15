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Эксперт оценил влияние санкции Японии и Британии на "Алросу"
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Санкции Японии и Великобритании против российских алмазов не окажут ощутимого эффекта на "Алросу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, британия, япония, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Санкции Японии и Великобритании против российских алмазов не окажут ощутимого эффекта на "Алросу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарёв.
"Санкции не окажут ощутимого эффекта на "Алроса". Рынки Японии и Великобритании не являются целевыми для компании. Кроме того, можно предположить, что "Алроса" заранее подготовилась к санкционному давлению со стороны этих стран, перестроив сбытовые каналы", — рассказал он.
Британское правительство в четверг сообщило, что вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России. В пятницу министерство экономики Японии сообщило, что страна вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.
"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов компанией в прошлом году составила 35,6 миллиона каратов. В свободном обращении находится 34% акций компании; на долю РФ, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66%.