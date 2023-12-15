МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Санкции Японии и Великобритании против российских алмазов не окажут ощутимого эффекта на "Алросу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарёв. "Алроса" отметила восстановление позитивной динамики цен на алмазы

"Санкции не окажут ощутимого эффекта на "Алроса". Рынки Японии и Великобритании не являются целевыми для компании. Кроме того, можно предположить, что "Алроса" заранее подготовилась к санкционному давлению со стороны этих стран, перестроив сбытовые каналы", — рассказал он.

Британское правительство в четверг сообщило, что вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России. В пятницу министерство экономики Японии сообщило, что страна вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов компанией в прошлом году составила 35,6 миллиона каратов. В свободном обращении находится 34% акций компании; на долю РФ, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66%.