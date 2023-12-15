ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции оставил без ответа вопрос, станет ли Токио "подставлять плечо" в поддержке Украине в случае, если США ее сократят. Америка отвергла Зеленского, пишут СМИ

"Это вопрос внутренней политики другой страны, японское правительство воздерживается от комментариев. К тому же это носит предположительный характер, и я воздержусь от ответа", — сказал Хаяси.

Ранее Сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о предоставлении дополнительного финансирования Украине, Израилю и Тайваню. В ответ на это, Зеленский посетил Вашингтон, где провел закрытую встречу с конгрессменами. Один из сенаторов, Эрик Шмитт из штата Миссури, оценил выступление украинского лидера как "бессмысленное словоблудие".