2023-12-15T11:19:49+03:00
2023-12-15T11:19:49+03:00
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2023
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В Японии не ответили на вопрос о финансовой помощи Украине
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Новый генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции оставил без ответа вопрос, станет ли Токио "подставлять плечо" в поддержке Украине в случае,... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, япония, сша, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции оставил без ответа вопрос, станет ли Токио "подставлять плечо" в поддержке Украине в случае, если США ее сократят.
"Это вопрос внутренней политики другой страны, японское правительство воздерживается от комментариев. К тому же это носит предположительный характер, и я воздержусь от ответа", — сказал Хаяси.
Ранее Сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о предоставлении дополнительного финансирования Украине, Израилю и Тайваню. В ответ на это, Зеленский посетил Вашингтон, где провел закрытую встречу с конгрессменами. Один из сенаторов, Эрик Шмитт из штата Миссури, оценил выступление украинского лидера как "бессмысленное словоблудие".