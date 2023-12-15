МИД Белоруссии: товарооборот страны с РФ по итогам года может достичь максимума
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Белоруссию и Россию ожидает по итогам года новый исторический максимум объема торговли двух стран, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
"При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами", — сказал он в ходе встречи в пятницу в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По словам Алейника, "в условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления Беларусь и Россия продолжили укрепление отношений союзничества, стратегического партнерства, обеспечивая наращивание динамики нашего двустороннего взаимодействия".
Он отметил, что благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур – ОДКБ, ЕАЭС.
Алейник также заявил, что проделан большой объем работы для подготовки и согласования основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а их принятие и реализация дадут ощутимые результаты в укреплении экономического потенциала РФ и Белоруссии.
Глава МИДа Белоруссии также поблагодарил российскую сторону за эвакуацию белорусских граждан из Судана и Сектора Газа.
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