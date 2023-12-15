МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Белоруссию и Россию ожидает по итогам года новый исторический максимум объема торговли двух стран, заявил глава МИД республики Сергей Алейник. Товарооборот КНР и России достиг рекордных значений

"При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами", — сказал он в ходе встречи в пятницу в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Алейника, "в условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления Беларусь и Россия продолжили укрепление отношений союзничества, стратегического партнерства, обеспечивая наращивание динамики нашего двустороннего взаимодействия".

Он отметил, что благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур – ОДКБ, ЕАЭС.

Алейник также заявил, что проделан большой объем работы для подготовки и согласования основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а их принятие и реализация дадут ощутимые результаты в укреплении экономического потенциала РФ и Белоруссии.

Глава МИДа Белоруссии также поблагодарил российскую сторону за эвакуацию белорусских граждан из Судана и Сектора Газа.