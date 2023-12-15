МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Новикомбанк попал в санкционный список Британии, официальный документ опубликован на сайте правительства страны. Эксперт оценил влияние санкции Японии и Британии на "Алросу"

"Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческих банк Новикомбанк", — сказано в документе.

Отмечается, что активы банка будут заморожены, а оказание трастовых услуг и обслуживание корреспондентских счетов запретят.

Новикомбанк — российская кредитная организация, которая принадлежит государственной корпорации "Ростех" и специализируется на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли.