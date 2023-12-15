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2023
https://1prime.ru/world/20231215/842578420.html
Великобритания ввела санкции против Новикомбанка
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Новикомбанк попал в санкционный список Британии, официальный документ опубликован на сайте правительства страны. "Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список…... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, британия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Новикомбанк попал в санкционный список Британии, официальный документ опубликован на сайте правительства страны.
"Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческих банк Новикомбанк", — сказано в документе.
Отмечается, что активы банка будут заморожены, а оказание трастовых услуг и обслуживание корреспондентских счетов запретят.
Новикомбанк — российская кредитная организация, которая принадлежит государственной корпорации "Ростех" и специализируется на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли.