МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Действующая схема выплат пенсий российским пенсионерам в Белоруссии неудобная, ее необходимо изменить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Собянин повысил минимальный размер пенсии в Москве

"Я не знал об этом, кстати, к своему стыду. Абсолютно неудобно получать пенсию через доллары, и здесь дедолларизация тоже должна присутствовать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегии МИД России и Белоруссии, отвечая на вопрос касательно живущих в Белоруссии российских пенсионеров.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что данных вопрос находится в ведении Минтруда и Минфина. Он добавил, что власти обязательно разберутся с действующей схемой.

Лавров резюмировал, что страны активно ведут работу по выравниванию граждан России и Белоруссии в правах. Более того, в данный момент около 90% товарооборота между странами осуществляется в национальных валютах.