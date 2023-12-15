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2023
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Лаврова удивила схема выплат российским пенсионерам в Белоруссии
Мировая экономика
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Действующая схема выплат пенсий российским пенсионерам в Белоруссии неудобная, ее необходимо изменить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не знал об этом, кстати, к своему... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, россия, белоруссия, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Действующая схема выплат пенсий российским пенсионерам в Белоруссии неудобная, ее необходимо изменить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не знал об этом, кстати, к своему стыду. Абсолютно неудобно получать пенсию через доллары, и здесь дедолларизация тоже должна присутствовать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегии МИД России и Белоруссии, отвечая на вопрос касательно живущих в Белоруссии российских пенсионеров.
Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что данных вопрос находится в ведении Минтруда и Минфина. Он добавил, что власти обязательно разберутся с действующей схемой.
Лавров резюмировал, что страны активно ведут работу по выравниванию граждан России и Белоруссии в правах. Более того, в данный момент около 90% товарооборота между странами осуществляется в национальных валютах.