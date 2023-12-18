МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Анкара и Будапешт подпишут 16 соглашений в сфере экономики, торговли, оборонной промышленности, энергетики и культуры в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию в понедельник, сообщила газета Akşam со ссылкой на дипломатические источники. Справедливый мир невозможен с США, заявил Эрдоган

"Согласно информации, полученной из дипломатических источников, все министерства (турецкой стороны) находятся в очень тесном сотрудничестве с Венгрией на всех уровнях. Президента Эрдогана будут сопровождать восемь министров, включая министров иностранных дел, национальной обороны, внутренних дел, торговли, энергетики и природных ресурсов, промышленности и технологий, семьи и социальных служб, культуры и туризма. В рамках визита ожидается подписание 16 документов в различных областях между двумя странами", — пишет издание.

Газета уточняет, что в рамках визита планируется повысить уровень двусторонних отношений.

"Согласно информации, полученной из дипломатических источников, в ходе визита президента Эрдогана в Венгрию планируется повысить уровень "стратегического партнерства" между двумя странами до уровня "расширенного стратегического партнерства", и соответствующий документ будет подписан президентом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", — уточнило издание.