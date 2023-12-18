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2023
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СМИ раскрыли возможную дату принятия ЕС нового пакета санкций против России
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Новые антироссийские санкции Евросоюза могут одобрить уже в понедельник, 26 стран подписали пакет, "осталась формальность", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, санкции, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Евросоюза могут одобрить уже в понедельник, 26 стран подписали пакет, "осталась формальность", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
По словам дипломатов, 12-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят на этой неделе после того, как Австрия сняла свои возражения. Как пишет издание, поскольку остальные 26 стран-членов уже подписали пакет санкций, дипломаты заявили, что он будет принят в понедельник.
"Теперь это формальность", — приводит издание слова одного из дипломатов.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".