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2023
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Силуанов оценил темпы переориентации внешнегторговых потоков России
Мировая экономика
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Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, экспорт, азия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Хочу сказать, что Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь наши самые близкие дружественные страны, и в первую очередь это КНР", — заявил Силуанов, открывая встречу.
Он подчеркнул, что "сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в 2 раза ниже, и во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР".