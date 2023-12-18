ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов. Правительство оценило рост импорта российской агропродукции в Китай

Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Хочу сказать, что Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь наши самые близкие дружественные страны, и в первую очередь это КНР", — заявил Силуанов, открывая встречу.

Он подчеркнул, что "сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в 2 раза ниже, и во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР".