ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай на международных площадках должны вместе координировать вопросы касательно стабильности макроэкономической ситуации в мире, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов объяснил рост торговли России и Китая

Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Видим, что волатильность и турбуленции в мире сохраняются и даже где-то возрастают, поэтому полностью с вами согласен, (что- ред.) мы должны вместе координировать на таких площадках, как "Большая двадцатка", в международных финансовых организациях вопросы касательно стабильности макроэкономической ситуации в мире", — заявил Силуанов, открывая встречу.

Он подчеркнул, что Россию "тоже беспокоят большие дефициты ряда стран с развитой экономикой, большие объемы долгов, неконтролируемая инфляция, которая во многом экспортируется в нашу страну".

"И эту позицию мы с вами заявляем на международных площадках, вместе отстаиваем и обсуждаем", — указал он.