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2023
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Россия и КНР должны координировать вопросы макроэкономики, заявил Силуанов
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Россия и Китай на международных площадках должны вместе координировать вопросы касательно стабильности макроэкономической ситуации в мире, заявил в понедельник министр финансов РФ... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, антон силуанов, макроэкономика, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай на международных площадках должны вместе координировать вопросы касательно стабильности макроэкономической ситуации в мире, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Видим, что волатильность и турбуленции в мире сохраняются и даже где-то возрастают, поэтому полностью с вами согласен, (что- ред.) мы должны вместе координировать на таких площадках, как "Большая двадцатка", в международных финансовых организациях вопросы касательно стабильности макроэкономической ситуации в мире", — заявил Силуанов, открывая встречу.
Он подчеркнул, что Россию "тоже беспокоят большие дефициты ряда стран с развитой экономикой, большие объемы долгов, неконтролируемая инфляция, которая во многом экспортируется в нашу страну".
"И эту позицию мы с вами заявляем на международных площадках, вместе отстаиваем и обсуждаем", — указал он.