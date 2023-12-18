МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Позитивное видение Израиля в мире подорвано, премьер страны Биньямин Нетаньяху сделал для этого все возможное, заявил американский демократ Крис Кунс. Сунак не согласился со словами посла Израиля о палестинском государстве

"Премьер-министр Нетаньяху был исключительно трудным партнером <…> Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом (США Джо Байденом), которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путем вперед, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", — заявил Кунс в интервью телеканалу CBS.

Сенатор упомянул слова Нетаньяху, заявившего, что он горд тем, что "предотвратил создание палестинского государства" по соседству от Израиля. По словам премьера, пример с ХАМАС наглядно демонстрирует то, во что могло превратиться палестинское государство.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Согласно ей, стороны ближневосточного конфликта должны немедленно прекратить огонь в секторе Газа, освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ в анклав.

Кроме того, ГА ООН потребовала соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.