МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Суд обязал немецкую компанию Bayer выплатить более 850 миллионов долларов по иску об утечке полихлорированных дифенилов (ПХД) в школе штата Вашингтон, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов истцов. Суд конфисковал холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

Иски против приобретенной Bayer в 2018 году химической компании Monsanto подали учителя, сотрудники и воспитанники государственного учебного центра Sky Valley в Монроу несколько лет назад. Истцы утверждают, что в результате утечки из осветительных приборов химикатов, которые были запрещены в конце 1970-х, они получили отравления, повлекшие за собой заболевания щитовидной железы, онкологические и другие болезни.

Суд присяжных постановил, что компания обязана выплатить 857 миллионов долларов бывшим ученикам и родителям, которые проводили время в стенах школы.

Ранее суд уже удовлетворил ряд аналогичных ходатайств, обязав компанию выплатить компенсацию в размере нескольких сотен миллионов долларов. Компания между тем утверждает, что не использует ПХД с 1977 года, решительно отвергает обвинения и последовательно обжалует приговоры.