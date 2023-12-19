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2023
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В США опросили граждан, как они оценивают состояние экономики страны
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Четверо из пяти граждан США считают, что экономика страны находится в неудовлетворительном состоянии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, сша, экономика, опрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Четверо из пяти граждан США считают, что экономика страны находится в неудовлетворительном состоянии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.
Согласно исследованию, порядка 78% респондентов оценили текущее состояние национальной экономики как "плохое", что на 9% больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена. При этом из общего числа опрошенных о плачевном положении в экономике США заявили почти все, кто симпатизирует республиканцам (93%) и большая часть сторонников демократов (61%).
Порядка 68% собеседников телеканала выразили неудовлетворение положением дел в стране в целом. Примерно столько же респондентов (64%) дали понять, что оценивают свое финансовое положение как "посредственное либо неважное". Как отмечает телеканал, в конце 2021 и 2022 годов этот показатель держался на уровне около 58%.
Опрос проводился в период с 10 по 13 декабря среди 1 тысячи совершеннолетних граждан США по телефону. Выборка случайна. Погрешность исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.