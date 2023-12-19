МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая в Японии сталелитейная компания Nippon Steel сообщила о покупке американской US Steel, передает телеканал NHK. МИД Японии раскрыл, активы каких компаний будут заморожены

Nippon Steel является крупнейшей в Японии сталелитейной компанией, US Steel с 122-летней историей — третья в США. Соответствующие договоренности были достигнуты между двумя компаниями. Сумма сделки составит 2 триллиона иен (13,8 миллиарда долларов).

Nippon Steel с согласия акционеров и руководства US Steel с апреля по сентябрь 2024 года превратит американскую компанию в свою дочернюю.

Из простого арифметического сложения объемов производства двух компаний следует, что после покупки компания будет производить 58 миллионов тонн стали и станет третьей в мире.

Американский сталелитейный рынок считается стабильным, так как ориентирован на внутреннее потребление и, согласно прогнозам, будет расти. Nippon Steel рассчитывает укрепить свои позиции на американском рынке и нарастить прибыль, а также получить доступ к экологичным технологиям, позволяющим продвинуться в области декарбонизации.

"Рынок США — самый большой среди развитых стран, и он будет расти и дальше. Мы хотим создать глобальную сеть, соответствующую новой эпохе", — приводит слова главы Nippon Steel Эйдзи Хасимото агентство Киодо.