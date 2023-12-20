МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия и Китай будут считать торговлю в нацвалютах, заявил Чернышенко

На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР сообщил, что к концу года объем двусторонней торговли достиг 218,28 миллиарда долларов.

"С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом (России Владимиром) Путиным задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", — сказал китайский лидер, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.