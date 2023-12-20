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2023
https://1prime.ru/world/20231220/842617008.html
Си Цзиньпин заявил о выполнении задачи по увеличению товарооборота РФ и КНР
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Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. На переговорах с... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, китай, россия, товарооборот, си цзиньпин, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР сообщил, что к концу года объем двусторонней торговли достиг 218,28 миллиарда долларов.
"С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом (России Владимиром) Путиным задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", — сказал китайский лидер, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.