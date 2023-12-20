МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Си Цзиньпин заявил о выполнении задачи по увеличению товарооборота РФ и КНР

"Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", — добавил премьер.