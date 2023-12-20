МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Во Владивостоке пройдет Инвестиционно-промышленный форум

Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года — предыдущее заседание прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачи форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.