2023-12-20T07:57:00+03:00
2023-12-20T08:00:47+03:00
2023-12-20T07:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231220/842617361.html
Лавров примет участие в Российско-арабском форум сотрудничества в Марокко
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, россия, сергей лавров, марокко
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461451.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461451.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461450.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461450.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461438.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/14/842461438.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231220/842615294.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года — предыдущее заседание прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачи форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.