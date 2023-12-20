ПЕКИН, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай должны постоянно углублять свое сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин заявил о выполнении задачи по увеличению товарооборота РФ и КНР

"(Сторонам нужно — ред.) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", — заявил Си Цзиньпин, его слова цитирует Центральное телевидение Китая.

Кроме того, он отметил необходимость для обеих стран координировать действия в обеспечении безопасности и стабильности цепочек поставок и производственных цепочек.

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул, что важная задача в достижении российско-китайского двустороннего оборота в 200 миллиардов долларов выполнена с опережением.

19 декабря российская делегация во главе с Михаилом Мишустиным прибыла с рабочим визитом в Китай.