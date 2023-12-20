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Си Цзньпин отметил важность углубления энергетического сотрудничества с РФ
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Россия и Китай должны постоянно углублять свое сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, торговля, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай должны постоянно углублять свое сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"(Сторонам нужно — ред.) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", — заявил Си Цзиньпин, его слова цитирует Центральное телевидение Китая.
Кроме того, он отметил необходимость для обеих стран координировать действия в обеспечении безопасности и стабильности цепочек поставок и производственных цепочек.
Ранее Си Цзиньпин подчеркнул, что важная задача в достижении российско-китайского двустороннего оборота в 200 миллиардов долларов выполнена с опережением.
19 декабря российская делегация во главе с Михаилом Мишустиным прибыла с рабочим визитом в Китай.