БЕРЛИН, 20 дек — ПРАЙМ. Расследование диверсий на "Северных потоках" в Германии продолжается, этим занимается генеральный прокурор страны Петер Франк, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на заявление парламентского статс-секретарь Минюста Германии Бенджамина Штрассера. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Согласно "Ленте.ру", сообщение статс-секретаря стало ответом на вопрос от члена бундестага от партии "Альтернатива для Германии" о том, какие выводы сделало федеральное правительство касательно разрушения газопроводов и когда оно сможет обнародовать результаты расследования.

Издание отметила, что Штрассер отказался сообщать данные о ходе расследования, так как, по его словам, "предоставление дополнительной информации для ответа на вопрос недопустимо".

"В рамках продолжающегося расследования, которое ведет генеральный прокурор при Верховном суде Германии (GBA) (Петер Франк — ред.) в связи с повреждением трубопроводов "Северный поток" в Балтийском море 26 сентября 2022 года по подозрению в антиконституционном саботаже в соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса и другими преступлениями, рассматриваются все доказательства для выяснения основных фактов", — сообщил Штрассер.

По его словам, если после завершения расследования будут найдены достаточные основания для возбуждения иска, генеральный прокурор направит обвинительное заключение в суд. Однако Штрассер отметил, что сейчас нет возможности предсказать, когда будет завершено расследование.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".