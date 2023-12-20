МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Швейцария отказалась от исторического статуса нейтралитета не по своему собственному выбору, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

"Давно нет нейтралитета. Отказывались не самостоятельно, естественно под давлением, просто их переломали, есть такое выражение", — отметила Мария Захарова.

По ее словам, эти действия стали результатом давления со стороны США, которые провоцируют скандалы и и сотрясают банковскую систему Швейцарии.

Несмотря на статус нейтралитета, Швейцария присоединилась практически по всем наложенным Евросоюзом и США антироссийским санкциям.

Не являясь членом НАТО и Евросоюза, Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям Брюсселя.

Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы.