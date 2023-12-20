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США растоптали миф о Швейцарии, заявила Захарова
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Швейцария отказалась от исторического статуса нейтралитета не по своему собственному выбору, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской... ПРАЙМ, 20.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, сша, швейцария, нейтралитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Швейцария отказалась от исторического статуса нейтралитета не по своему собственному выбору, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
"Давно нет нейтралитета. Отказывались не самостоятельно, естественно под давлением, просто их переломали, есть такое выражение", — отметила Мария Захарова.
По ее словам, эти действия стали результатом давления со стороны США, которые провоцируют скандалы и и сотрясают банковскую систему Швейцарии.
Несмотря на статус нейтралитета, Швейцария присоединилась практически по всем наложенным Евросоюзом и США антироссийским санкциям.
Не являясь членом НАТО и Евросоюза, Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям Брюсселя.
Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы.