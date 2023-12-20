МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы, которые уходят с российского рынка, либо продают свои активы, либо передают их, Россия их не изымает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. СМИ раскрыли объем замороженных активов ЦБ России в 2022 году

"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия не было и нет", — отметил Песков, отвечая на вопрос, начала ли Россия процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран и почему было такое решение принято.

Ранее издание Financial Times сообщило, что за 2022 год страны Запада заморозили активы Центробанка России на сумму в 260 миллиардов евро. Отмечено, что порядка 210 миллиардов евро приходится на долю Евросоюза.