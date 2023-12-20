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2023
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Россия не изымает иностранные активы, заявил Песков
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Иностранные инвесторы, которые уходят с российского рынка, либо продают свои активы, либо передают их, Россия их не изымает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... ПРАЙМ, 20.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, активы, инвесторы, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы, которые уходят с российского рынка, либо продают свои активы, либо передают их, Россия их не изымает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия не было и нет", — отметил Песков, отвечая на вопрос, начала ли Россия процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран и почему было такое решение принято.
Ранее издание Financial Times сообщило, что за 2022 год страны Запада заморозили активы Центробанка России на сумму в 260 миллиардов евро. Отмечено, что порядка 210 миллиардов евро приходится на долю Евросоюза.