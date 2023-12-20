БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз, стремясь освободиться от "энергетической зависимости от России", впал в другую, подчеркнул глава евродипломатии Жозеп Боррель. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

"Но мы это сделали, хотя мы за это, конечно, заплатили свою экономическую цену… Возможно, мы заменили одну зависимость на другую, но мы, тем не менее, освободились от энергетической зависимости от России", — заявил Боррель.

По его словам, реакция блока на эскалацию украинского конфликта была "впечатляющей", так как ЕС значительно сократил "энергетическую зависимость от России", что ранее казалось невозможным.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".