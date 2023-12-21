МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует и дальше поддерживать введение новых антироссийских ограничений — сегодня в Евросоюзе уже готовятся новые пакеты санкций, сообщил "Известиям" официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. В Конгрессе США призвали ввести масштабные санкции против энергетики России

Отвечая на вопрос о 13-м пакете антироссийский санкций, представитель Еврокомиссии отметил: "Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание".

Вместе с тем евродепутата от Чехии Томаша Здеховски заявил, что в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении Российской Федерации. При этом он высказал уверенность, что разработка новых санкционных мер не отнимет у евродепутатов много времени.

"Их (санкции — прим. ред.) очень скоро представят странам-членам", — подчеркнул европарламентарий.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее сообщил, что украинская сторона передала Еврокомиссии свои предложения по 13-му пакету санкций против РФ. Предыдущий — 12-й — пакет санкционных мер был обнародован 18 декабря.