2023-12-21T02:00:00+03:00
2023-12-21T02:03:12+03:00
2023-12-21T02:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231221/842627621.html
"Мы всегда готовы". В ЕС рассказали о 13-м и 14-м пакетах санкций против РФ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Еврокомиссия планирует и дальше поддерживать введение новых антироссийских ограничений — сегодня в Евросоюзе уже готовятся новые пакеты санкций, сообщил "Известиям" официальный... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033446.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033446.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033433.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/34/834033433.jpg
https://1prime.ru/energy/20231221/842627089.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует и дальше поддерживать введение новых антироссийских ограничений — сегодня в Евросоюзе уже готовятся новые пакеты санкций, сообщил "Известиям" официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.
Отвечая на вопрос о 13-м пакете антироссийский санкций, представитель Еврокомиссии отметил: "Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание".
Вместе с тем евродепутата от Чехии Томаша Здеховски заявил, что в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении Российской Федерации. При этом он высказал уверенность, что разработка новых санкционных мер не отнимет у евродепутатов много времени.
"Их (санкции — прим. ред.) очень скоро представят странам-членам", — подчеркнул европарламентарий.
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее сообщил, что украинская сторона передала Еврокомиссии свои предложения по 13-му пакету санкций против РФ. Предыдущий — 12-й — пакет санкционных мер был обнародован 18 декабря.