МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Прием Украины в ЕС обошелся бы сообществу в 150-190 миллиардов евро, при этом денег недополучили бы сами страны-члены, поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия не будет расплачиваться за решение ЕС по Украине, заявил Орбан

"Это точно, что если бы Украину приняли (в ЕС — ред.), то вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им", — сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.

По его словам, пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины, поскольку, если выделить 50 миллиардов евро из бюджета ЕС, то таким образом бюджетных денег недополучат сами страны-члены, включая Венгрию, на что Будапешт не согласен.

"Точного анализа, во сколько это (вступление Украины в ЕС — ред.) обойдется Евросоюзу, нет, но по неофициальным подсчетам, речь пойдет примерно о 150-190 миллиардов евро", — отметил венгерский премьер.

Он объяснил, что цель венгерского правительства состоит в том, чтобы "снять большую часть напряженности в ходе фоновых переговоров", а на саммите в Брюсселе сосредоточиться на поиске "решения, удовлетворяющего всех". Венгрия предлагает решать вопрос поддержки Украины вне бюджета ЕС, добавил Орбан.

На саммите ЕС, посвященном вопросу выделения Украине финансовой помощи, по его словам, ожидается "не только гром, но и серные молнии".

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.