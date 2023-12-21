МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стойкость России к санкционному давлению со стороны Запада объясняется "ловушкой большой страны", пишет издание "Известия", ссылаясь на слова главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой. В Конгрессе США призвали ввести масштабные санкции против энергетики России

По словам эксперта, до увеличения количества санкций Россия, как обладатель больших запасов природных ресурсов, занимала значительную долю на мировом рынке. Ограничения российского экспорта привели к росту цен во всем мире, что помогает скомпенсировать снижение поставок и облегчить их диверсификацию.

"В условиях, когда простые ограничения российских поставок приводили к обратному эффекту (росту мировых цен и увеличению экспортной выручки), в конце 2022 года санкции Европейского союза модифицировали таким образом, чтобы не только сократить физические объемы, но и контролировать стоимость", — пишет Ушкалова.

По словам эксперта, в текущих условиях ограничения поставок (в первую очередь ценовые потолки и эмбарго) действует скорее наоборот и тем делают санкции неэффективными в стратегическом плане.

Специалист РАН подчеркивает, что "ловушка большой страны" продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, но оно постепенно сокращается. По словам Ушкаловой, российским властям следует проводить активную государственную политику для расширения рынков сбыта отечественных товаров.

Ранее в понедельник, 18 декабря, ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

МИД России 19 декабря в ответ на санкции ЕС расширил перечень европейских граждан, которым запрещен въезд в страну.