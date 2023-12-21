НЬЮ-ЙОРК, 21 дек — ПРАЙМ. Материковый Китай воссоединится с Тайванем, сообщает NBC со ссылкой на слова председателя Китая Си Цзиньпина президенту США Джо Байдену на ноябрьском саммите в Сан-Франциско. Тайвань и США подписали соглашение о торговле

Как утверждают источники, лидер Китая не назвал точной даты, но отметил, что это будет осуществлено "мирно, а не за счет применения силы".

По словам американских чиновников, речь Си Цзиньпина была прямой и конфронтационной.

"Его формулировки ничем не отличались от того, что он всегда говорит. Он всегда был жестким по отношению к Тайваню. У него всегда была жесткая позиция", — оценил один из собеседников телеканала.

Кроме того, глава КНР подчеркнул, что США оказывают влияние на участников выборов главы администрации острова, которые пройдут в январе 2024 года.

Тайвань — небольшой остров, располагающийся к востоку от Китая. В 1949 году остров стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли сторонникам коммунистической партии в гражданской войне. С тех пор Тайвань отказывается признавать легитимность китайских властей и считать себя частью республики.

В свою очередь Пекин не признает суверенитет острова и считает его одной из своих провинций.

ША выражают свое официальное согласие с притязаниями Пекина на Тайвань, но поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем в случыае нападения с китайской стороны.