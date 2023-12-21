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Бразилия из-за России не стала "страной года" по версии Economist
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Британский журнал Economist не назвал Бразилию "страной года" из-за "заигрываний" ее лидера с Россией и Венесуэлой, издание отдало предпочтение Греции. Как отмечает журнал,... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, бразилия, россия, греция, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Британский журнал Economist не назвал Бразилию "страной года" из-за "заигрываний" ее лидера с Россией и Венесуэлой, издание отдало предпочтение Греции.
Как отмечает журнал, правление Жаира Болсонару (1 января 2019 года —1 января 2023 года) было "четырьмя годами притворного популизма". Избранный в этом году президент Луис Инасиу Лула да Силва предпринял много позитивных шагов для развития Бразилии, пишет издание. Однако государство не стало "страной года" по версии Economist, так как его лидер имеет "привычку заигрывать" с президентом России Владимиром Путиным и венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
При этом, издание выбрало победителем Грецию. Как подчеркивает журнал, десять лет назад страна была "парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит". Однако, по данным издания, на фоне реструктуризации, прозападной политики и настороженности в отношении России Греция смогла возглавить список экономик богатых стран по версии Economist.