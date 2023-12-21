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ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш помощи
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Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, европа, украина, военная помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро", — написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. "Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать поддержку Украины, которая необходима для ее восстановления и реформ", — добавила глава ЕК.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.