БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трамп может заблокировать помощь Украине, предупредили в сенате США

"Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро", — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. "Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать поддержку Украины, которая необходима для ее восстановления и реформ", — добавила глава ЕК.

Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.