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2023
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Минторг США понизил оценку роста ВВП страны в третьем квартале
Мировая экономика
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ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 4,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 4,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая оценка предполагала рост американской экономики также на 4,9%, но вторая — на 5,2%.