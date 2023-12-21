МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 4,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Володин ожидает роста ВВП России в 2023 году

Первая оценка предполагала рост американской экономики также на 4,9%, но вторая — на 5,2%.