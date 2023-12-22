МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Вопрос незаконно конфискованных российских активов постоянно находится на повестке дня в США и ЕС, однако это неприемлемо и опасно для мировой финансовой системы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Госдуме предложили начать конфискацию активов США

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Туниса, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на изъятие активов, в том числе Германией.

"На самом деле, наш министр иностранных дел весьма подробно прокомментировал эту ситуацию. Здесь можно добавить немногое. Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то затухают, но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня, и в Европе, и в Америке", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в случае реализации подобных планов, мировая финансовая система испытает большое потрясение.

Кроме того, Песков добавил, что странам Запада нужно понимать, что использование замороженных активов России для помощи Киеву не останется без симметричного ответа. По его словам, такие шаги не могут не повлечь за собой последствий.

"Те, кто пытаются это инициировать, и те, кто будут это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь — и европейцы, и американцы прекрасно это понимают — это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал", — сказал пресс-секретарь.

Ранее в США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.