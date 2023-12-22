ЖЕНЕВА, 22 дек — ПРАЙМ. В рамках 12-го пакета санкций ЕС Швейцария внесла в список ограничений 61 физлицо и 86 юрлиц на фоне украинского конфликта, но государство еще не присоединилось к другим мерам нового пакета. США растоптали миф о Швейцарии, заявила Захарова

Соответствующий документ опубликован на портале Федерального совета Швейцарии.

"ЕС 18 декабря 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России в рамках 12-го пакета санкций. DEFR (Минэкономики — ред.) 21 декабря 2023 года в рамках своей компетенции расширил санкционный режим Швейцарии на 61 физическое лицо и еще 86 компаний и организаций", — сказано в документе.

Уточняется, что, хотя это решение объявлено 22 декабря, данные санкции вступили в силу 21 декабря в 20.00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что новые физлица, попавшие в санкционные списки, являются военнослужащими ВС Беларуссии, руководителями предприятий ВПК, а также членами Центральной избирательной комиссии России. Что касается предприятий и организаций, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия.

Кроме того, согласно данным ведомства, в ближайшее время Берн сообщит решение о присоединении к другим рестрикциям, вошедшим в 12-ый пакет, в частности, касательно алмазной промышленности.

Не являясь членом НАТО и Евросоюза, Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям Брюсселя.

Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы.

Ранее в понедельник, 18 декабря, ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.