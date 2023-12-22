МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нидерланды приняли решение подготовить первые 18 истребителей F-16 для Киева, президент Украины Владимир Зеленский об этом проинформирован, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Украина получила пакет финансовой помощи от Японии

Премьер также сообщил, что провел в пятницу телефонный разговор с Зеленским.

"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", — сообщил глава нидерландского правительства в соцсети Х.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.