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Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для Украины
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Нидерланды приняли решение подготовить первые 18 истребителей F-16 для Киева, президент Украины Владимир Зеленский об этом проинформирован, заявил премьер-министр Нидерландов Марк... ПРАЙМ, 22.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, нидерланды, конфликт на украине, f-16
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нидерланды приняли решение подготовить первые 18 истребителей F-16 для Киева, президент Украины Владимир Зеленский об этом проинформирован, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Премьер также сообщил, что провел в пятницу телефонный разговор с Зеленским.
"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", — сообщил глава нидерландского правительства в соцсети Х.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.