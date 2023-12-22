2023-12-22T17:54:00+03:00
2023-12-22T17:58:51+03:00
2023-12-22T17:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231222/842648982.html
США разрешили операции с подсанкционным "Экспобанком"
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США продлили разрешение операций с подсанкционным банком "Экспобанк ", следует из опубликованной лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом... ПРАЙМ, 22.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, санкции, запрет на импорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
https://1prime.ru/global/20231222/842648664.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 22 дек —ПРАЙМ. США продлили разрешение операций с подсанкционным банком "Экспобанк ", следует из опубликованной лицензии американского минфина.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024…. разрешены до 21 марта 2024 года", — указано в документе.
Ранее в декабре США распространили новые санкции США на "Экспобанк".
США ввели запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба российского происхождения, но переработанного в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.
В рамках реализации указа президента Джо Байдена, расширившего правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, на которые распространяется новый запрет.