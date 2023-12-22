ВАШИНГТОН, 22 дек —ПРАЙМ. США продлили разрешение операций с подсанкционным банком "Экспобанк ", следует из опубликованной лицензии американского минфина. Байден расширил правовые основания для введения санкций против России

"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024…. разрешены до 21 марта 2024 года", — указано в документе.

Ранее в декабре США распространили новые санкции США на "Экспобанк".

США ввели запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба российского происхождения, но переработанного в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.

В рамках реализации указа президента Джо Байдена, расширившего правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, на которые распространяется новый запрет.