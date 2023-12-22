ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Администрация США в соответствии с новым указом об антироссийских санкциях будет вводить ограничительные меры в отношении зарубежных финансовых структур, причастных к закупкам для РФ производственного оборудования, сообщило министерство финансов США. Байден расширил правовые основания для введения санкций против России

В сопроводительных документах ведомства, опубликованных в связи с подписанием президентом США Джо Байденом нового указа о санкциях, говорится, что глава минфина в координации с министром торговли получает полномочия "введения санкций в отношении зарубежных финансовых структур, причастных … к обеспечению … продаж, поставок или трансфера в Российскую Федерацию" продукции целого ряда направлений.

Среди таких направлений названы определенные виды станков и производственного оборудования, материалы для производства полупроводников, оборудование для тестирования электроники, некоторые виды топлива и химических прекурсоров для топлива и взрывчатки, некоторые смазочные материалы и смазочные добавки, определенные подшипники, передовые оптические системы, в том числе тепловизоры и инфракрасные видеопреобразователи, а также навигационные системы.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал указ, расширивший правовые основания для введения санкций против РФ. Он в частности дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать неэффективность санкций против РФ.