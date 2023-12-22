ООН, 22 дек — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки". США отказались поддержать Украину в ООН, сообщает Huffpost

"Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл", — заявил Гутерреш журналистам.

По его словам, нужны условия для свободной навигации в Черном море.

Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов.

Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть — это меморандум Россия — ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".

Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования.

Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.