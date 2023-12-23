2023-12-23T10:29:01+03:00
2023-12-23T10:29:01+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20231223/842651261.html
ЦАР призвала Россию поучаствовать в развитии страны
Мировая экономика
Новости
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глава МИД республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости. "Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием,... ПРАЙМ, 23.12.2023
экономика, мировая экономика, промышленность, новости, цар, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАНГИ, 23 дек — ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика нуждается в опыте росийских инвесторов и ждет, что Россия согласится поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий на территории страны, заявила глава МИД республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости.
"Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", — сказала министр.