БАНГИ, 23 дек — ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика нуждается в опыте росийских инвесторов и ждет, что Россия согласится поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий на территории страны, заявила глава МИД республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости. ЦАР готова обсуждать с Россией добычу алмазов

"Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", — сказала министр.