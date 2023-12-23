МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Главным препятствием для восстановления экономики на Украине являются демографические проблемы и трудности с возвращением беженцев в страну, сообщил доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver. На Украине оценили вероятность полных блэкаутов в энергетике зимой

По его словам, существует предположение, что на фоне этих проблем после окончания украинского конфликта в стране может случится "экономический бум", несмотря на миллионы украинских беженцев во всем мире.

"Этого мнения придерживается не только большинство украинцев, но и союзники Киева, которые считают новый "План Маршалла" по восстановлению экономики страны почти решенным делом", — уточняет эксперт.

По словам Ромащенко, главной проблемой в осуществлении подобного плана может стать дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. Он отметил, что, учитывая потери мужского населения, бегства за границу женщин и детей, а также серьезных демографических проблем в прошлом, можно предречь серьезную угрозу перспективам восстановления Украины.

Эксперт поделился мнением, что украинское правительство должно стремиться к возвращению бежавших из страны граждан и как можно скорее разработать программы по репатриации.

По его мнению, Киев должен стремиться к возвращению каждого беженца, для этого правительство должно "как можно скорее" приступить к разработке и внедрению эффективных программ репатриации.

"Украинское экономическое чудо, на которое мы все надеемся, во многом будет зависеть от того, насколько успешно официальный Киев и его партнеры справятся с этим экстраординарным вызовом", — утверждает Ромащенко.