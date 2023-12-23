2023-12-23T14:00:37+03:00
2023-12-23T14:00:37+03:00
2023-12-23T14:00:37+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231223/842652115.html
США должны заставить Зеленского пойти на переговоры, пишут СМИ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, сообщает издание The... ПРАЙМ, 23.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, конфликт на украине, владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842733.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842733.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842732.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842732.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842720.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842720.jpg
https://1prime.ru/global/20231221/842639523.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, сообщает издание The Nation.
"Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что передаваемое Украине западное оружие показывает свою неэффективность, но Вашингтон и Киев уже по привычке требуют все больше.
По словам автора статьи, Зеленский сам не сможет пойти на мирные переговоры с Россией из-за националистических демонстраций или возможного переворота, поэтому США должны заставить его это сделать. Он резюмировал, что вопрос о том, на каких условиях украинская и российская стороны придут к мирному соглашению, остается открытым.
В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова пойти на мирные переговоры с Киевом, но власти Украины запретили их на законодательном уровне. Тем не менее, западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад устал от украинского конфликта.