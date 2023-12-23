МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры, сообщает издание The Nation. Орбан объяснил, почему не считает конфликт на Украине войной

"Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что передаваемое Украине западное оружие показывает свою неэффективность, но Вашингтон и Киев уже по привычке требуют все больше.

По словам автора статьи, Зеленский сам не сможет пойти на мирные переговоры с Россией из-за националистических демонстраций или возможного переворота, поэтому США должны заставить его это сделать. Он резюмировал, что вопрос о том, на каких условиях украинская и российская стороны придут к мирному соглашению, остается открытым.

В Кремле неоднократно заявляли о том, что Москва готова пойти на мирные переговоры с Киевом, но власти Украины запретили их на законодательном уровне. Тем не менее, западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад устал от украинского конфликта.