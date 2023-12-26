МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) прогнозируют, что Германия может утратить статус третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за замедления роста на фоне санкций против РФ и зависимости от российских энергоносителей, сообщает газета Times со ссылкой на доклад организации. В ФРГ предложили поднять подоходный налог из-за Украины

"Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора", – пишет издание.

Отмечается, что в период с 2033 по 2038 год разрыв между экономиками Британии и ФРГ немного сократится. Ожидается, что в 2026 году Германия уступит третье место Японии, а в 2027 году вместо Германии четвертое место займет Индия.

В CEBR прогнозируют, что Индия, располагая капиталом в десять триллионов долларов, станет третьей крупнейшей экономикой в 2035 году, в результате чего мировую геополитику ожидает сдвиг, поскольку к двум сверхдержавам прибавится третья.

Рассматривая Францию и Великобританию, эксперты ожидают, что разрыв между экономиками двух стран будет со временем усиливаться. Так, в 2033 году британская экономика будет опережать французскую на 10,2%, а к 2038 году разрыв увеличится до 19,9%.

По прогнозам аналитиков, в общемировом рейтинге Россия, занимая восьмое место по состоянию на 2023 год, окажется на 11-м месте в 2024 году и 14-м — в 2038 году.

Как указывают экономисты, экономика КНР продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, однако обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года, в прошлом году ожидания экспертов были связаны с 2036 годом. Однако США вновь займут первое место в 2050-х годах, а Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2080-х годах, считают аналитики.

В CEBR ожидают, что за 2023 год мировой ВВП составит 104 триллиона долларов, а к 2038 году он увеличится до 219 триллионов долларов, причем большая часть роста будет обеспечена менее развитыми экономиками.