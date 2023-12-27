МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Власти Приамурья определили даты проведения российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2024", который станет выездной площадкой ВЭФ, он состоится в Благовещенске с 24 по 26 мая, сообщило минэкономразвития Приамурья. Индексы Китая снизились на сокращении оптимизма по поводу стимулирования

"Даты проведения главного делового события Амурской области определили в ходе рабочего совещания под руководством губернатора региона Василия Орлова. "АмурЭкспо-2024" пройдет в Благовещенске в течение трех дней с 24 по 26 мая", — говорится в сообщении.

В текущем году в "АмурЭкспо" поучаствовали делегации из 15 российских регионов и 3 зарубежных стран, больше 100 компаний из России и Китая представили свои товары и услуги, а площадки форума в общей сложности посетили свыше 10 тысяч человек, отметили в минэкономразвития региона.

"По поручению президента страны российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2024", как и в текущем году, станет выездной площадкой ВЭФ. Данный статус повышает внимание к событию со стороны российского и иностранного бизнеса, открывая новые горизонты в развитии Приамурья и Дальнего Востока в целом. Уровень мероприятия в следующем году будет выше, планируем расширить деловую, культурную и спортивную программы. Уверен, что главное деловое событие в Приамурье в 2024 году проведем на высоком уровне", — отметил Орлов.

"АмурЭкспо" проведут при поддержке Фонда "Росконгресс". Региональным оператором выступит Центр развития территорий. Оргкомитет "АмурЭкспо" уже разрабатывает архитектуру программы форума и её наполнение. Мероприятия пройдут в гибридном формате с возможностью онлайн-трансляции для неограниченного числа зрителей. Для площадок форума предусмотрят новое зонирование.

Заместитель председателя правительства области Павел Пузанов добавил, что основными акцентами в деловой программе станут люди и создание комфортной среды для жизни, путешествий и развития бизнеса с учетом запуска новых инвестиционных проектов. На тематических сессиях рассмотрят вопросы расширения международного сотрудничества в различных сферах экономики, дальнейшее развитие Благовещенска, как международного центра делового сотрудничества, комплексное развитие приграничных территорий на примере мастер-плана Благовещенска и Хэйхэ, сотрудничество с КНР в области инвестиций, логистики, туризма и культурных связей.