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Большинство компаний Австрии работают с Россией, сообщил посол РФ в Вене
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 27.12.2023
новости, бизнес, экономика, мировая экономика, бизнес, сотрудничество, австрия, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", — сказал посол.
По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", — добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.