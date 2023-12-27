МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Посол рассказал об актах вандализмов против российских дипломатов в Австрии

"Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", — сказал посол.

По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.