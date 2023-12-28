FT: ФРГ, Франция, Италия и ЕС сомневаются в идее США конфисковать активы России
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Германия, Франция и Италия усомнились в идее США конфисковать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов, страны считает необходимым прежде всего оценить легальность этой меры, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения", — пишет газета.
Сообщается, что ранее Вашингтон предложил создать три рабочие группы стран G7 для изучения способов конфискации активов России, а также при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты по вопросу конфискации российских активов к потенциальной встрече "Большой семерки" в феврале 2024 года.
Кроме того, вышеупомянутые рабочие группы должны рассмотреть варианты, как лучше всего направить военную помощь Украине.
Отмечается, что несколько европейских министров подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.
Согласно информации в статье, Великобритания и Франция подчеркнули, что средства не будут легко доступны и не будут достаточными для покрытия потребностей восстановления Украины. В этой связи никаких решений касательно конфискации российских активов пока не принято.
Ранее в США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/world/20231228/842693209.html