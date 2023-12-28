МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Германия, Франция и Италия усомнились в идее США конфисковать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов, страны считает необходимым прежде всего оценить легальность этой меры, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Конфискация российских активов не останется без ответа, заявил Песков

"Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения", — пишет газета.

Сообщается, что ранее Вашингтон предложил создать три рабочие группы стран G7 для изучения способов конфискации активов России, а также при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты по вопросу конфискации российских активов к потенциальной встрече "Большой семерки" в феврале 2024 года.

Кроме того, вышеупомянутые рабочие группы должны рассмотреть варианты, как лучше всего направить военную помощь Украине.

Отмечается, что несколько европейских министров подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.

Согласно информации в статье, Великобритания и Франция подчеркнули, что средства не будут легко доступны и не будут достаточными для покрытия потребностей восстановления Украины. В этой связи никаких решений касательно конфискации российских активов пока не принято.

Ранее в США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.