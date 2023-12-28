МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. План американского предпринимателя Илона Маска по Украине больше не актуален, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Могли избежать". Маск обвинил Зеленского в продолжении конфликта

"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорога ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов — Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР — сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым — это законная территория России, так было и будет всегда", — рассказал Шеремет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Илон Маск предложил организовать "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

Как отметил Шеремет, странам Запада важно лишь "продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа", чтобы нанести как можно больший ущерб России.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

В сентябре 2022 года в ДНР. ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.