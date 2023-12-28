МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство президента Аргентины Хавьера Милея планируют отменить закон, устанавливавший единую цену на книги по стране, сообщил новостной портал Infobae, цитируя проект закона, внесенный в Национальный конгресс Аргентины 27 декабря. Цены на бензин в Аргентине выросли на 37 процентов, сообщили СМИ

По данным портала, Национальный конгресс Аргентины (парламент) рассмотрит проект закона 31 декабря. Отмечается, что в проекте содержится статьи, направленные на изменение экономической и "социальной модели" страны.

"В статье 60 отменяется Закон № 25542, устанавливающий единую цену на книги, продаваемые населению", — приводит портал статью закона из раздела о дерегулировании экономики страны.

Согласно Infobae, ранее по закону издатели, импортеры или представители книг устанавливали единую розничную цену на книги, которые они издавали или импортировали. По данным портала, единая цена также устанавливалась на издания в цифровом виде.

При этом ни в проекте закона, ни в сообщениях СМИ эта цена не указывается.

Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.