Telegraph: средства РЭБ ВС России незаметно подавляют главное вооружение ВСУ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новые российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны вывести из строя главное вооружение ВСУ, сообщает британское издание Telegraph.
"В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы — российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины", — сообщается в материале.
Согласно информации в статье, западные 155-мм самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники стали жертвами российских средств РЭБ. Отмечено, что новый российских "невидимый щит" продемонстрировал преимущество России в украинском конфликте.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/world/20231228/842695691.html