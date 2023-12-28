МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новые российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны вывести из строя главное вооружение ВСУ, сообщает британское издание Telegraph. Запад поставляет России вооружение, узнали СМИ

"В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы — российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины", — сообщается в материале.

Согласно информации в статье, западные 155-мм самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники стали жертвами российских средств РЭБ. Отмечено, что новый российских "невидимый щит" продемонстрировал преимущество России в украинском конфликте.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.