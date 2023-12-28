МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Запад либо заставит Сербию присоединиться к санкциям, либо устроит там государственный переворот, заявил глава МИД России Сергей Шойгу. Запад действует в Сербии "без выдумки", заявил посол России

Министр дает интервью агентству РИА Новости.

"Сейчас ему (Вашингтону — ред.) в последние годы не понравилось, что Украина была соседом России, причем стремилась выстраивать со своим соседом нормальные рабочие отношения. Стали затаскивать в Евросоюз под лозунгом — "Или с нами, или с Россией". Вот это "или или" никуда не исчезло. Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот", — сказал он.

Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, перекрыли улицы перед администрацией и пытались прорваться внутрь. Полиции удалось разогнать протестующих и выставить ограждения.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, назвал протесты попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее отмечала, что попытки коллективного Запада "раскачать ситуацию в Белграде, используя техники "майданных переворотов", очевидны.