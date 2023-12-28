МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Тенденцию к становлению более справедливого экономического мирового порядка уже невозможно остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия стала существенно крепче в 2023 году, заявил Лавров

"Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто — дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", — сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия намерена постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса стран к вступлению в БРИКС.

"Мы будем постепенно внедрять бриксовскую культуру в глобальную политику", — заявил министр.

Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.