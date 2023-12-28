МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных ограничений, заявил в четверг представитель министерства экономики ФРГ. В Турции заявили, что иначе смотрят на санкции против России нежели ЕС

"Сейчас мы приняли двенадцатый пакет санкций в Брюсселе. Будут и другие пакеты, по крайней мере, согласно нынешнему прогнозу. Это означает, что система санкций будет расширяться и развиваться. Обходные пути будут определены и закрыты", — заявил на пресс-конференции кабмина представитель министерства экономики Роберт Северин.

При этом представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "правительство считает режим санкций против России очень эффективным".

Ранее в декабре совет ЕС утвердил новый — 12-й по счету — пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.