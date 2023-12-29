МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в Евросоюзе

"Санкции никогда не были нашим выбором. Поэтому, разумеется, мы не исключаем возобновления взаимовыгодных деловых связей в перспективе, если это будет отвечать нашим интересам", — сказал Нечаев.

При этом, по словам дипломата, "надо понимать, что рыночные ниши, которые недальновидно покинул европейский бизнес, быстро заняли конкуренты, прежде всего наши отечественные экономоператоры, и так просто от своих преимуществ они не откажутся".

"К слову, именно поэтому немецкие компании, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо", — пояснил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.